Beveren victime d'un vol après le match contre SL16

Les joueurs du SK Beveren (Challenger Pro League) ont subi un vol après la victoire 2-1 contre les U23 du Standard de Liège.

"Le week-end dernier, notre club a été victime d'un vol après le match contre le SL16 FC", a communiqué le club du SK Beveren. "Entre autres choses, les voleurs se sont enfuis avec beaucoup d'affaires de nos joueurs."

"Les images de la caméra montrent qu'il s'agit de quatre jeunes adultes. Ils ont été filmés par diverses caméras de surveillance et sont très reconnaissables sur la photo", poursuit le club. "Nous voudrions appeler les quatre personnes impliquées à restituer tous les biens volés au club avant 17 heures demain soir (ce mercredi). Si cela ne se produit pas, la police sera appelée et les auteurs seront retrouvés et poursuivis. Le club regrette profondément que ces événements aient eu lieu."