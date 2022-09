Van Bronckhorst craint de "souffrir" face à Naples

Le coach des Glasgow Rangers espère que ses joueurs vont élever leur niveau de performance, au risque de ne pas exister face à Naples en Ligue des Champions.

Etrillés lors du Old Firm face au Celtic (4-0) puis face à l'Ajax sur le même score, les Rangers sont dos au mur. Ce mercredi, la tâche sera très rude face au Napoli, qui a écrasé Liverpool. Giovanni van Bronckhorst est conscient des difficultés actuelles : "Il y a trois semaines, nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions, tout allait bien", a déclaré le coach dans des propos relayés par le Guardian. "Deux défaites plus tard, on a l'impression que nous n'avons pas été performants ces deux dernières années. C'est la dynamique du football."

"Je pense que la chose la plus décevante de ces deux derniers matchs est que nous n'avons pas été à la hauteur (...) C'est quelque chose qui doit changer (...)"

"Si je regarde mon équipe la semaine dernière et que je vois les performances de mes joueurs, je peux en retenir six ou sept qui n'ont pas atteint leur niveau. Nous avons besoin que le niveau des performances des joueurs soit en hausse, et que le niveau de notre équipe aussi, sinon nous allons aussi souffrir contre Naples."

Voilà qui est dit !