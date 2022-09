Le Club de Bruges devrait battre son record de gains en Ligue des Champions

Le Club de Bruges, qui a déjà gagné deux matchs cette saison en Ligue des Champions, devrait dépasser son record de gains réalisé en 2020.

Comme le révèle un article du Nieuwsblad, le Club de Bruges aurait déjà remporté 30 millions d'euros cette année suite à sa participation et ses performances en Ligue des Champions (15,64 millions d'euros pour la participation seule, 5,685 millions d'euros supplémentaires en fonction du coefficient). De plus, les deux victoires ont ramené 5,6 millions d'euros (2,8 millions par match gagné). De plus, il y aura également les droits TV a redistribuer ainsi que les recettes de billetterie à ajouter.

Participant pour la 6e fois en 7 ans à la plus prestigieuse des compétitions europénnes, Bruges devrait ainsi battre son record de 2020, à savoir 36 millions d'euros. Il est même possible que le Club dépasse le seuil des 50 millions d'euros, avec 4 matchs de poules restants à disputer (avec un maximum de 11,2 millions d'euros à gagner).

En cas de qualification pour les huitièmes de finale, l'UEFA verse 9,6 millions d'euros, tandis que le 3e d'un groupe ne gagne que 500.000 euros...