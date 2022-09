Ligue des nations : la liste de l'Allemagne

Hansi Flick, le sélectionneur de l'Allemagne, a dévoilé sa liste pour les matchs des Ligue des nations face à la Hongrie (23/09) puis l'Angleterre (26/09).

Une sélection peu surprenante, où l'on retrouve des piliers tels que Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller ou İlkay Gündoğan.

En outre, on remarquera la première sélection d'Armel Bella-Kotchap (Southampton), qui était également éligible avec le Cameroun.

L'Allemagne est deuxième de son groupe avec 6 points, tandis que la Hongrie est surprenante leader avec 7 unités. Le duel du 23 septembre sera décisif.

🇩🇪 Hansi Flick's Germany squad for our upcoming Nations League games vs. Hungary and England 📋#GERHUN #ENGGER pic.twitter.com/XM6VaP9Lbq