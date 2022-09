Départ de Neymar: Campos nie tout en bloc

Depuis le début de la saison, le Brésilien est pratiquement décisif lors de chaque rencontre.

Après la prolongation de Kylian Mbappé cet été et avant l'incroyable début de saison de Neymar (30 ans, 7 matchs et 8 buts en L1 cette saison), le Paris Saint-Germain aurait indiqué la porte de sortie au Brésilien. Mais selon le conseiller sportif Luis Campos, l'ancien du Barça n'a jamais été sur le départ, et son coéquipier français ne l'a jamais réclamé.

"Neymar a-t-il été sur le départ ? Non, c'est complètement faux. J'ai aussi entendu des choses bizarres à propos de Kylian qui aurait exigé cela suite à sa prolongation... Non, parce qu'on compte sur les trois de devant. (...) Concernant Neymar, c'est un joueur très professionnel. Il arrive tout le temps à l'heure, il travaille beaucoup à l'entraînement et il n'en manque pas un. Je le vois impliqué dans le jeu de l'équipe et impliqué dans le projet du club", a répondu le dirigeant portugais sur RMC.