La Gantoise voit la différence par rapport à la saison dernière

Grâce à un doublé de Vadis Odjidja et un but d'Hugo Cuypers, les Buffalos ont dominé les Irlandais de Shamerock Rovers (3-0) et prennent la tête de leur groupe en Conference League.

Après un peu plus de 15 minutes, le score était déjà de 2-0 pour les Buffalos contre les Irlandais. "Nous avons commencé le match de manière efficace. Cela a déjà été différent", a réalisé Sven Kums. L'entraîneur Hein Vanhaezebrouck est d'accord sur ce point. "Nous en avons fait l'expérience l'année dernière contre le PAOK, et aussi plusieurs fois en championnat. À savoir le fait de ne pas être efficace et de perdre des points même si nous avons le plus d'occasions. Cette fois, c'était différent. Nous avons tout de suite montré notre efficacité et avons donc pu mener rapidement à 2-0, même si Shamrock n'a pas mal joué et a eu beaucoup de possession de balle. C'est bien que nous n'ayons pas concédé trop d'occasions, mais offensivement, nous n'avons pas apporté assez."