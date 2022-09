Yann Gboho attend son tour au Cercle : "C'est complètement nouveau pour moi"

Yann Gboho est arrivé cet été en provenance de Rennes. Il a eu besoin d'une période d'adaptation durant les premières semaines.

Lors des premiers matchs au Cercle de Bruges, Yann Gboho n'était pas dans le groupe. Ensuite, contre le Club, il a joué 21 minutes avant de disputer 33 minutes contre l'Antwerp. "Parce que le Cercle a un style de jeu très spécifique, l'entraîneur a d'abord voulu que je m'entraîne intensivement pendant deux semaines", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws. "Le football basé sur un pressing rapide et élevé est complètement nouveau pour moi. Cela demande beaucoup de force et d'énergie, mais je pense que je pourrai m'adapter rapidement à court terme."

"J'ai l'impression que le football est plus physique ici qu'aux Pays-Bas." Gboho a été prêté par Rennes à Vitesse la saison dernière. "Cela demande un sacré ajustement et je trouve que c'est le plus difficile".