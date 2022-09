Italie : Trois nouveaux dans la liste dévoilée par Roberto Mancini

Le champion d'Europe ne participera pas au Mondial dans deux mois au Qatar. En revanche, il y a toujours une Ligue des Nations à jouer avec deux dernières rencontres face à l'Angleterre le 23 septembre à Milan, puis un déplacement en Hongrie le lundi 26 septembre.

Actuellement troisième du groupe 3, le champion d'Europe peut encore terminer en tête, synonyme de qualification pour le Finale Four. Roberto Mancini a présenté une liste de 29 joueurs pour les deux rencontres de Ligue des Nations à venir.

Dans cette liste figurent trois nouveaux : les gardiens Ivan Provedel (Lazio Rome) et Guglielmo Vicario (Empoli) ainsi que le défenseur de la Salernitana Pasquale Mazzocchi. Parmi les absents, il y a Nicolo Zaniolo (AS Roma), de retour d'une blessure à une épaule, Leonardo Spinazzola (AS Roma) ainsi que Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi, qui ont quitté cet été la Serie A pour Toronto.

Voici la liste de Roberto Mancini :

Gardiens : Gianluigi Donnarumma (Paris-SG/FRA), Alex Meret (Naples), Ivan Provedel (Lazio Rome), Guglielmo Vicario (Empoli)

Défenseurs : Francesco Acerbi (Inter Milan), Alessandro Bastoni (Inter Milan), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Naples), Federico Dimarco (Inter Milan), Emerson Palmieri (West Ham/ENG), Federico Gatti (Juventus), Luiz Felipe (Betis Séville/ESP), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Rafael Toloi (Atalanta)

Milieux : Nicolò Barella (Inter Milan), Bryan Cristante (AS Rome), Jorginho (Chelsea/ENG), Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Tommaso Pobega (AC Milan), Sandro Tonali (AC Milan), Marco Verratti (Paris-SG/FRA),

Attaquants : Matteo Cancellieri (Lazio Rome), Wilfried Gnonto (Leeds/ENG), Vincenzo Grifo (Fribourg/GER), Ciro Immobile (Lazio Rome), Matteo Politano (Naples), Giacomo Raspadori (Naples), Gianluca Scamacca (West Ham/ENG), Alessio Zerbin (Naples)