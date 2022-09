🎥 Le premier but de Shinji Okazaki en D1A

Shinji Okazaki tient son premier but avec Saint-Trond.

Shinji Okazaki peut remercier l'incroyable travail d'Aboubakary Koita côté gauche : l'ailier des Canaris a mis le feu dans la défense et servi un véritable caviar au vétéran japonais. Okazaki tient donc enfin son premier but pour STVV, lui dont on attend beaucoup cette saison !