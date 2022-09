Zulte Waregem bon dernier : "Il faut rester calme et travailler ensemble"

Après sa lourde défaite contre Saint-Trond, Zulte Waregem est désormais seul dernier de D1A. Les Flandriens traversent une très mauvaise passe.

Mbaye Leye est très probablement soumis à une pression intense ces dernières semaines. Zulte Waregem a été giflé à domicile par Saint-Trond (0-3),et porte désormais seul la lanterne rouge. Mais le Sénégalais relativise : "Nous savions, au vu de notre programme très chargé, que cela pourrait arriver. Cette lanterne rouge ne change pas la situation en soi", estime-t-il dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

Leye appelle encore à la patience, car les Flandriens sont en reconstruction, souligne-t-il. "Nous sommes au début d'un nouveau projet, avec de nouveaux joueurs, un nouveau staff et un nouveau cadre. L'essentiel maintenant est de rester positif et de travailler encore plus dur. Nous devons maintenant réfléchir ensemble et essayer de nous en sortir", calme l'entraîneur sénégalais. Reste à voir s'il sera toujours là après la trêve internationale pour le faire.