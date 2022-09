Le RSCA Futures fait fureur en D1B : "On s'est fait bouger par un gamin de 17 ans..."'

L'intégration des U23 à la Challenger Pro League a été très critiquée. Mais les jeunes des grands clubs belges ont déjà prouvé qu'ils pouvaient amener un réel plus au championnat. Le RSCA Futures, notamment, est la...seule équipe invaincue de l'ex-D1B !

Les jeunes joueurs de Robin Veldman sont en effet invaincus cette saison et se sont déjà offerts deux candidats au titre, à savoir le Lierse Kempenzonen et Lommel. Ils ne peuvent pas être promus, mais le RSCA Futures joue déjà...comme un candidat à la montée, sachant que le top 3 accèdera à la D1A cette saison. Parmi les noms à retenir : le tout grand talent Ethan Butera, jeune défenseur central de 16 ans, et le buteur Lucas Stassin, auteur d'un triplé face au Lierse.

Fes gamins solides

"Ils doivent comprendre que ce n'est plus Neerpede", déclarait Felice Mazzù avant le déplacement d'Anderlecht au FCSB la semaine passée. Allez dire ça aux joueurs du Lierse, qui ont pu juger de l'impact amené par les joueurs de Neerpede. "On s'est fait bouger par un gamin de 17 ans", regrettait ainsi le coach lierrois, Tom Van Imschoot.

Le crédit va également à Veldman, qui avait reproché à Lucas Stassin un manque d'efficacité et de punch face au Club NXT. Le coach des U23 sait parler à ses "gamins". David Hubert, son relais sur le terrain, a également un grand rôle dans leur évolution. Au milieu, il forme avec Théo Leoni l'un des meilleurs duos de D1B. Leoni, capitaine des Espoirs depuis un certain temps, a déjà 22 ans ; s'il n'a jamais reçu sa chance en A, la faute à un niveau tout juste insuffisant pour percer, il est un pilier du vestiaire des Futures.

Les supporters bientôt plus nombreux ?

Ce qui peut encore s'améliorer ? Le soutien populaire. À domicile, les RSCA Futures attirent généralement quelques centaines de supporters, aux alentours des 400. Dans l'immense et très désagréable Stade Roi Baudouin, c'est terrible pour ces jeunes. Quand le match se tient au Lotto Park, il devrait être facile d'amener un peu plus de monde...pour assister à l'éclosion des futurs Debast et Duranville, qui sont si acclamés cette saison en équipe A.