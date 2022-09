Le Qatar se fait humilier par une équipe d'Espoirs

Les Qataris sont-ils vraiment prêts pour leur Coupe du monde ?

Le Qatar, pays hôte de la prochaine Coupe du monde, "reçevait" hier les U23 de la Croatie dans le cadre d'une rencontre amicale, au stade autrichien du Wiener Neustadt.

Les vainqueurs de la dernière Coupe d'Asie se sont lourdement inclinés, sur le score de 0-3. Les buts ont été inscrits par Tonio Teklic (NK Varazdin), Josip Mitrovic (HNK Gorica) et Sandro Kulenovic (Lokomotiv Zagreb, ex-Juventus).

Le Qatar, qui alignait la plupart de ses stars, notamment Akram Afif et Almoez Ali, peut se faire du souci. Ils ne leur reste plus que deux matchs amicaux, face au Canada (23/09) puis le Chili (27/09) avant de débuter le Mondial. Ils sont versés dans le groupe A, avec l'Equateur, le Senegal et les Pays-Bas.