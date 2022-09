Zeno Debast, débuts réussis ? "J'ai pris du plaisir, mais il y a du travail"

C'était la surprise du chef Martinez : Zeno Debast a honoré d'entrée de jeu sa première cap en équipe nationale. Un match dans l'ensemble assez réussi.

Alors que Roberto Martinez jugeait ses débuts comme "l'une des premières les plus impressionnantes des dernières années en sélection", Zeno Debast, lui, restait calme. Comme d'habitude. "Je suis très content de cette première cap. Au début, c'était un peu impressionnant, mais je suis rentré dans le match petit-à-petit. J'ai dû m'adapter au fur et à mesure mais Toby et Jan m'ont aidé autant que possible, c'était très important".

Oui, j'aurais dû y aller plus franchement sur ce duel

Le défenseur d'Anderlecht sait cependant qu'il devait mieux faire sur le but de Kieffer Moore. Le Gallois gagne bien trop aisément son duel. "Je savais que le ballon arrivait, j'aurais dû y aller plus franchement. Je devais aller plus au contact", regrette Debast. "Il y a du travail sur ce point".

Maintenant, Zeno Debast semble, à 18 ans, bien parti pour être du voyage au Qatar. "Ce serait magnifique d'y être, bien sûr. Je suis très reconnaissant envers le sélectionneur. Je vais tout donner en club et continuer de la sorte".