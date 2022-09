📷 Les Diables Rouges présentent leur maillot extérieur pour la Coupe du monde

Après le domicile "à flammes" porté ce jeudi, voici l'extérieur "blanc mais coloré" qui sera porté ce dimanche face aux Pays-Bas.

Décidément, Adidas - l'équipementier de nos Diables - fait dans l'original en marge de la Coupe du monde. Le maillot extérieur pour le Qatar a été dévoilé ce vendredi. Ce dernier est désigné en collaboration avec le mondialement célèbre festival de musique électronique Tomorrowland, qui se tient chaque année et sur plusieurs week-ends à Boom (Anvers).

Blanc - "pour respecter la longue tradition des tenues extérieures belges" - , il n'en sera pas moins coloré - sur les manches, le col, les bords et les côtés du maillot ainsi le short. Cet imprimé graphique "s’inspire du célèbre feu d’artifice de Tomorrowland et représente les valeurs communes de diversité, d’égalité et d’inclusion."

"Le maillot authentique se caractérise par l’inscription "LOVE" mentionnée sur la partie intérieure du col du maillot", ajoute le communiqué.