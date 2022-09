Daan Heymans : "Les gens pensent que nous avons la vie facile, mais..."

Prêté la saison dernière par Venezia au Sporting de Charleroi, Daan Heymans appartient désormais définitivement aux Zèbres.

"Excusez-moi d'avance pour les fautes de langage que je ferai dans les prochaines minutes, mais pour vous, les supporters, je ferai de mon mieux en français" lance Heymans sur les réseaux sociaux du Sporting de Charleroi.

"Mon père a toujours joué au football et j'allais souvent avec lui. Quand on m'a demandé à l'école primaire ce que je voulais être quand je serais grand, il n'y a pas eu de discussion : un footballeur professionnel. Une vie de rêve, pensais-je. Mais en dehors des compétitions, il y a tout un travail acharné que personne ne voit. Les gens pensent qu'on mène une vie facile, mais ce n'est pas le cas."

Durant sa jeunesse, Daan Heymans a fait beaucoup de sacrifices pour parvenir à son objectif. "J'ai laissé beaucoup de choses derrière moi. Mes amis ont des anecdotes de sorties et je n'étais pas là. C'est quelque chose qui fait mal. Quand tu grandis, tu te rends compte qu'il y a une vie à côté du football. Je ne dirais pas que le football est mauvais, car c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Mais quand tu es jeune, tu ne te doutes pas que tout le monde ne veut pas ton bien, surtout quand il y a beaucoup d'argent en jeu."

Alors qu'il n'a que 23 ans, le joueur de Charleroi réfléchit déjà à son après-carrière. "Pour le moment, le métier d'entraîneur ne me dit rien. Peut-être un avenir dans le scouting ? Si mes enfants veulent jouer au football, je les soutiendrai certainement. Mais si cela se passe mal, cela peut s'avérer très difficile."