Eden Hazard retrouve le sourire : "Quand on veut, on est bons !"

Titulaire, Eden Hazard a disputé une heure de jeu à un bon niveau. Son rôle semble un peu différent, les accélérations sont moins présentes, mais le génie reste là. Le capitaine avait le sourire.

Ce n'est plus l'Eden Hazard de 2012, ni même celui de 2018. Non pas qu'il soit mauvais, mais Hazard a changé de rôle et fait moins office d'ouvre-boîtes dans cette Belgique mouture 2022 - Kevin De Bruyne semble, en quelque sorte, avoir repris ce flambeau. Mais le capitaine était en jambes et surtout avait le sourire, malgré une situation toujours aussi inquiétante en club. Eden a multiplié les petites déviations, les touches de balle. Il aurait même pu inscrire un joli but, mais la chance ne lui sourit pas encore.

"Quand on veut, on est encore bons", souriait Hazard après la rencontre. "On l'a montré en première mi-temps. C'est ce qu'il faut retenir de ce match. Quand on attaque et qu'on défend tous ensemble, on peut faire de belles chose. On a raté des occasions, aussi, le score pouvait être plus haut". Et son cas personnel ? Comme d'habitude, il passe au second plan. "Je me sens bien", assure-t-il. "J'ai quand même pu jouer quelques matchs ces dernières semaines et comme je dis toujours, plus je joue, mieux je me sens".

Si je ne joue pas au Real, c'est à moi de garder la forme

Eden espère donc jouer dimanche, à Amsterdam. "J'espère que je me sentirai encore mieux dimanche. Si je ne joue pas au Real, c'est comme ça et c'est à moi de garder la forme. Ce genre de match me donne la confiance, je ne m'en fais pas pour moi".