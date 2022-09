Belaïli, retour à la case départ?

L'Algérien va retourner..... au Qatar.

Huit petits mois et puis s’en va ? Recruté en janvier dernier, et alors qu’il avait pourtant paraphé un nouveau bail d’un an au mois de juillet, le milieu offensif Youcef Belaïli (30 ans, 6 matchs en L1 cette saison) aurait décidé de résilier son contrat avec le Stade Brestois, selon les informations du journaliste du média Canal Algérie, Saïd Fellak.

Si le quotidien breton Le Télégramme explique que le Fennec s’est rendu auteur de "différents écarts, hors des terrains" depuis son arrivée à Brest, Fellak explique surtout que Belaïli n’a jamais trouvé ses marques avec les pensionnaires du Stade Francis Le Blé et que l’international algérien souhaite retourner au Qatar ou bien dans un autre pays du Golfe.