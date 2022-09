Dorian Dessoleil et Courtrai sont dans une mauvaise période: "Le groupe est dans la difficulté"

Dorian Dessoleil veut prendre ses responsabilités dans son nouveau club.

Dorian Dessoleil est passé d'Anvers au KV Kortrijk l'été dernier. Alors que l'Antwerp occupe actuellement une superbe première place, le KVK se trouve dans la zone rougedu classement et Dessoleil s'en rend compte également.

Dans une vidéo sur le site officiel de Courtrai, Dorian Dessoleil s'exprime. Le défenseur de 30 ans a joué pratiquement toutes les minutes pour les Kerels cette saison. "En raison de mon leadership, les gens me voient comme un organisateur de la défense et c'est à moi d'aider le groupe à performer", a déclaré Dessoleil.

Le KV Kortrijk n'occupe que la 14ème place avec 7 sur 27 et compte seulement deux points de plus que le SV Zulte Waregem, qui est à la traîne. "Nous ne sommes pas dans l'objectif fixé et les performances ne sont pas bonnes", a admis Dessoleil. "Le groupe ne vit pas une période facile en ce moment. Mais nous allons essayer de travailler et de redresser la tête", a déclaré Dessoleil.