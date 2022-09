Le Brésil écrase la Tunisie au Stade de France

Le Brésil est favori des bookmakers pour la Coupe du Monde 2022, et a rappelé pourquoi.

Le Brésil était en tournée française lors de cette trêve internationale. Après avoir battu le Ghana au Havre, la Seleçao affrontait la Tunisie au Parc des Princes. Neymar et Marquinhos jouaient donc à la maison, et Thiago Silva retrouvait lui aussi ses anciennes pénates. Le Brésil a déroulé : un doublé de Raphinha (ex-Rennes), dont une tête magnifique pour ouvrir le score, un but de Richarlison et un penalty transformé par Neymar mettaient les Auriverde sur du velours à la pause (4-1). L'expulsion de Dylan Bronn peu avant la pause compliquait encore un peu la soirée tunisienne.

En seconde période, un but de plus tombait via Pedro, l'attaquant de Flamengo (5-1). Le Brésil, favori des bookmakers pour la Coupe du Monde 2022, a fait honneur à son statut et dominé son sujet.