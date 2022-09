Van der Vaart se paie Alderweireld : "Il est devenu un peu vieux"

Les Pays-Bas se sont imposés 1-0 face à la Belgique samedi soir. Rafael van der Vaart a également constaté que les Diables Rouges n'ont jamais atteint leur niveau. "Même si j'ai été extrêmement choqué par le niveau de Toby Alderweireld", a-t-il déclaré.

Rafael van der Vaart n'est pas connu pour avoir sa langue dans sa poche et le Néerlandais s'est payé la Belgique et Toby Alderweireld. "En général, j'ai trouvé que c'était un match très médiocre à regarder, ennuyeux. Les Belges aussi étaient très, très médiocres", a lâché à NOS l'ancien joueur de l'Ajax et du Real Madrid

"Alderweireld m'a énormément déçu. Il est devenu un peu vieux. La fin est vraiment proche quand on ne peut plus marcher." Son collègue Pierre van Hooijdonck partageait également le même avis : "Alderweireld était à la base du corner d'où est venu le but."