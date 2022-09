Ronny Deila avant le derby liégeois : "Poursuivre sur notre lancée et confirmer"

Ce vendredi soir (20h45) en ouverture de la dixième journée de Jupiler Pro League, le Standard de Liège recevra le RFC Seraing. Le matricule 16 aura à coeur d'enchaîner une cinquième victoire de suite face au voisin sérésien.

Après avoir donné des nouvelles de l'infirmerie rouche (à lire ICI), Ronny Deila a évoqué le derby liégeois contre le RFC Seraing. Un adversaire bien plus abordable que le Club de Bruges. "Une équipe plus faible que le Club, c'est sûr. Nous avons déjà joué contre des équipes du même gabarit que Seraing en ce début de saison comme Courtrai, Ostende et Saint-Trond. Notre niveau était similaire, mais nous avons franchi une étape mentalement et physiquement. Nous devons poursuivre sur notre lancée et confirmer. Il faut rester unis et être prêts. Je vois mes joueurs s'améliorer au fil des semaines et l'entraînement a été très bon cette semaine. Les plus petites équipes en Belgique défendent bien et sont bien organisées. Il faudra déverrouiller le cadenas adverse et être efficace devant", a confié le technicien norvégien. "Je ne vois pas

Après son 12 sur 12, les Rouches veulent enregistrer un 15 sur 15. Il faut remonter à l'exercice 2013-2014 pour retrouver pareil exploit. "Nous voulons y parvenir bien sûr, mais je veux d'abord voir une bonne performance de la part de mes troupes. Tout peut arriver dans un match de football, mais je continue de croire en nos qualités. Si nous sommes au top, nous avons alors de grandes chances de battre Seraing, mais aussi toutes les autres équipes de D1A", a prévenu le T1 du matricule 16.