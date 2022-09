Le KV Courtrai et Didier Lamkel Ze, une opération "win-win"

Lorsque le KV Courtrai a frappé à la porte, Didier Lamkel Ze n'a pas hésité une seule seconde.

Cet été, le KV Courtrai a offert un contrat de trois saisons à Didier Lamkel Ze, sur une voie de garage à l'Antwerp. "Ouah ! Quitter l'Antwerp et jouer. Peu importe le club" réagit le Camerounais lorsque Krant van West-Vlaanderen l'interroge sur son transfert.

Le joueur de 26 ans, qui rêve encore du Qatar, pourrait voir sa valeur marchande augmenter considérablement en cas de Coupe du Monde. "Pourquoi pas ? Je veux être le plus performant possible ici afin de franchir une nouvelle étape. Je vois Courtrai comme un investissement dans ma carrière, et le club peut aussi gagner de l'argent par rapport à ça."

On l'a compris, il y a peu de chances pour que le contrat de Didier Lamkel Ze arrive à son terme.