José Jeunechamps aux anges : "Une soirée très positive"

Le RFC Seraing a créé l'exploit ce vendredi soir en s'imposant à Sclessin (0-2) lors de la dixième journée de Jupiler Pro League. Les Métallos se donnent de l'air au classement (14e avec 9 points) alors que le Standard retombe les pieds sur terre.

"On s'est appuyé sur notre bonne organisation et on n'a pas donné beaucoup d'occasions à notre adversaire. J'ai demandé aux joueurs de ne pas porter le ballon dans notre tiers du terrain, ne pas prendre de risques, ce qu'on a plutôt bien fait. On aurait même pu faire plus mal en contre. On marque enfin sur une phase arrêtée. Et on peut tuer le match ou mener 0-2 un peu plus tôt, avec ce poteau. On y croyait avant ce derby. Une soirée très positive", a confié José Jeunechamps à l'issue de la rencontre.

© photonews

Samedi prochain, les Sérésiens recevront le KVO au Pairay. "Gagner au Standard, si c'est pour perdre à domicile contre Ostende, ce n'est pas la meilleure manière de remonter. On veut gagner et inscrire ce premier but chez nous. On connaît nos infrastructures. On possède un terrain compliqué sur lequel on ne s'entraîne pas. Est-ce que c'est à cause de ça qu'on a du mal à la maison, je n'en sais rien. On aimerait faire taire les stats", a conclu le T1 des Métallos.