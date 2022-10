Seraing savoure son succès au Standard : "On a fait fait exactement le match qu'on voulait et qu'on devait faire"

Le RFC Seraing a remporté le derby liégeois face au Standard de Liège ce vendredi soir en ouverture de la dixième journée de Jupiler Pro League. Les Métallos enregistrent leur troisième victoire de la saison et se donnent un peu d'air au classement.

Le RFC Seraing a livré une grosse prestation du côté de Sclessin. Bousculés en tout début de match, les Métallos ont pris les trois points grâce aux réalisations de Mbow (9e) puis Poaty (54e) qui ont profité des largesses défensives liégeoises. Les Sérésiens étaient heureux de remporter ce derby liégeois, mais aussi de remporter leur troisième succès de la saison. "On a fait fait exactement le match qu’on voulait et qu’on devait faire. C'est logique de repartir avec les trois points ce soir", a confié Sami Lahssaini au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre. "Je suis passé par le Standard, c’est donc un sentiment spécial. Je suis très content de gagner ici mais je leur souhaite une bonne saison. On savait que ça allait être un match compliqué vu leur bonne dynamique, mais on est venus avec la rage de vaincre et de la combativité", a souligné le milieu de terrain prêté par Metz.

Morgan Poaty a inscrit le deuxième but sérésien et son premier but de la saison. "C’est vrai que c’est un sentiment spécial de marquer mon premier but. J’ai énormément travaillé pour en arriver là et sortir une prestation comme celle-là. Je remercie tous ceux qui me font confiance et le coach, c'est grâce à eux", a expliqué le back droit des Métallos. "C’est vraiment une performance collective. On savait que se déplacer à Sclessin n’est pas facile. On est une équipe soudée qui est difficile à jouer. Je suis super fier de toute l’équipe. Si on montre cette envie et ce caractère, on pourra embêter des équipes. Les victoires à l'extérieur ? Je ne sais pas l'expliquer, quand on va gagner à domicile ce sera intéressant", a conclu Poaty.