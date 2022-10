Mission accomplie pour les Brugeois avant l'Atletico: "Vivement mardi!"

Casper Nielsen et les Blauw en Zwart ont livré le match qu'il fallait, samedi soir contre Malines, ils sont désormais impatients d'en découdre avec les Colchoneros, mardi soir.

Il a fallu attendre près de 40 minutes de jeu pour voir le Club de Bruges ouvrir le score, samedi soir contre Malines, mais une fois le premier but inscrit, les Blauw en Zwart ont déroulé. "La première demi-heure n'a pas été facile, parce qu'ils défendaient très bien et qu'on ne trouvait pas les espaces, mais on a fait un bon match", se réjouit Casper Nielsen.

"L'Atletico? Un vrai challenge!"

Le médian danois estime même que l'addition aurait pu être plus salée au coup de sifflet final. "En deuxième période, on aurait sans doute pu inscrire deux ou trois buts de plus. Je pense qu'on mérite largement la victoire."

Une victoire bienvenue pour les Brugeois, qui restaient sur une lourde défaite au Standard, et qui s'appretent à défier l'Atletico en Ligue des Champions. "C'était un match important. Il fallait gagner avant l'Atletico. Et maintenant? Vivement mardi", sourit Nielsen. "Ce sera un vrai challenge, mais on a déjà démontré qu'on pouvait très bien jouer contre des équipes du top."