Nacer Chadli : "J'attendais ce but"

Westerlo a obtenu une troisième victoire consécutive contre la lanterne rouge Zulte Waregem (2-0) ce samedi lors de la dixième journée de Jupiler Pro League.

Nacer Chadli a ouvert le score de la tête très rapidement et marqué son premier goal sous les couleurs de Westerlo. L'ailier avait marqué son dernier but en Jupiler Pro League contre Zulte Waregem. C'était en mars 2020 sous le maillot d'Anderlecht. Peu de temps après, il a pu doubler le score, mais Bossut ne s'est pas laissé surprendre une seconde fois par l'international belge.

"Nous avons marqué au bon moment", a confié le buteur Nacer Chadli. "Nous avons joué efficacement, tant sur le plan offensif que défensif. En outre, je n'ai pas trouvé que nous jouions aussi bien que ces dernières semaines contre Anderlecht et Charleroi. Cela montre que ce groupe peut jouer de manière réaliste."



Chadli a ouvert le match avec son premier but. "Je l'attendais", a-t-il dit en riant. "C'est toujours génial de marquer pour sa nouvelle équipe et de gagner des matchs".



Le mois prochain, la Coupe du monde débutera au Qatar. Avec Chadli ? "Je pense qu'il est important maintenant de revenir sur le terrain, de retrouver la joie et d'être capable de jouer sans douleur. Je peux le faire ici à Westerlo, nous verrons pour le reste", a répondu le Diable Rouge aux 66 sélections.

"Je sens que je m'améliore de plus en plus, mais je vais encore devoir montrer beaucoup de choses pour une sélection en Coupe du monde".