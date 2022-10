Alfred Schreuder réagit aux critiques après la lourde défaite face à Naples : "C'est à moi de décider"

L'ancien entraîneur du Club de Bruges a vécu une soirée calvaire, ce mardi soir.

Quelle soirée compliquée pour l'Ajax Amsterdam. Les hommes d'Alfred Schreuder ont été très lourdement défaits ce mardi soir, face au Napoli (1-6). Sous le feu des critiques car il n'a effectué son premier changement qu'à vingt minutes du terme, alors que le score était déjà de 1-5, l'ancien entraîneur du Club de Bruges s'est défendu après la rencontre.

"Si j'avais trouvé cela nécessaire, je l'aurais fait. C'est à moi de décider. Le 1-3 de Naples juste avant la pause nous a fait très mal. Ils ont passé une très bonne soirée, et nous une très mauvaise. Si vous regardez Naples et Liverpool, vous avez des équipes qui sont une taille plus grande que nous. C'est évident. Je ne pense pas que nous soyons assez bons pour rivaliser avec eux pour le moment. Je peux citer les joueurs qui ont été vendus cet été, mais là n'est pas la question." Sa direction appréciera.