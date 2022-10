Thierry Henry en colère : "Il n'y a rien à expliquer, il s'est trompé, bye !"

Battu par l'Inter (1-0), mardi en Ligue des Champions, le FC Barcelone aurait pu obtenir un penalty pour une main de Denzel Dumfries non-sifflée en fin de match

Cet oubli a mis en colère l'ancien joueur du club catalan, Thierry Henry. "Je peux juste dire une chose ? Je ne dis jamais rien d'habitude sur les buts annulés. Avez-vous le droit, les arbitres, de dire parfois que vous avez eu tort ? Est-ce que c'est admis, est-ce qu'on vous apprend parfois à dire que vous vous êtes trompé ? ll a eu tort, bye", a llâché le Français pour CBS Sports.

"Il n'y a rien à expliquer. Il s'est trompé, bye, à plus tard. Il s'est trompé. Cela arrive. Cela m'est arrivé, cela arrive à beaucoup de gens. Il a eu tort. Le gars dans le camion n'a pas appelé l'arbitre. Je ne sais pas quelle expérience il a mais mon fils aurait pu voir qu'il y avait main. Il l'aurait vu. Il l'a vu, il m'a envoyé un message pour me dire 'il y a main'. Tu as 20 milliards de caméras et tu ne peux pas le voir ? S'il te plaît ! Cela arrive, mais il a eu tort", a conclu l'adjoint des Diables Rouges.