Paul Nardi met les choses au clair :"Je ne veux pas être deuxième gardien"

Recruté cet été pour concurrencer Davy Roef, le gardien français veut s'installer définitivement entre les cages gantoises.

La Gantoise rencontre Djurgarden en Conference League. Remplaçant de Davy Roef en championnat, Paul Nardi pourrait être titulaire ce jeudi soir. Excellent lors du match nul (0-0) contre Molde, le portier a affché très clairement ses ambitions dans une interview accordée au Nieuwsblad.

"Je ne veux pas être un deuxième gardien", commence-t-il. "C'est la raison pour laquelle j'ai quitté Monaco, Rennes et Lorient. J'aurais pu y rester, à chaque fois, mais j'ai besoin d'un défi. Et il y en a un ici. Je savais en venant ici que je devrais me battre pour ma place."

"(Si je reste remplaçant) Je finirai par avoir envie de partir. Non pas que je devienne un poids ou quoi que ce soit. Mais j'ai envie de jouer. D'autres gardiens acceptent de rester sur le banc. Je sens que j'ai le niveau pour jouer."