Ten Hag rassure quant au cas Ronaldo : "Il ne semble pas malheureux"

Partira ou partira pas en janvier ? Le cas Cristiano Ronaldo à Manchester United fait couler beaucoup d'encre. Malgré une place sur le banc pendant l'intégralité du match face à Manchester City, "CR7" ne serait pas malheureux. C'est ce qu'affirme Erik ten Hag son entraîneur.

En conférence de presse avant la rencontre d'Europa League face à Nicosie, l'entraîneur des Red Devils s'est confié sur le cas Ronaldo : "Je ne le vois pas malheureux à l’entraînement, donc je pense qu’il est heureux. Il s’entraîne bien et prend du plaisir, comme tous ses coéquipiers."

A un peu plus d'un mois de la Coupe du monde et de trois mois du mercato, la situation du Portugais est toujours aussi touchy.

🎙️ "I don't see he is unhappy"



Erik Ten Hag speaks about Cristiano Ronaldo's future at Manchester United... pic.twitter.com/FuYBnjqHFt