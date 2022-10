Nouveau cap pour Jelle Vossen en Pro League ce week-end

Jelle Vossen disputera ce week-end son 400e match en Jupiler Pro League. Le buteur espère que cela apportera un changement, pour lui-même et pour Zulte Waregem

Nouveau cap ce week-end pour Jelle Vossen. En effet, l'ancien Diable Rouge disputera son 400e match au sein de l'élite belge. Avec à la clé une victoire pour son équipe ? Zulte Waregem ne va pas si bien en ce moment et en aurait bien besoin. Vossen est également dans une période de creux.

"La saison dernière, j'ai marqué dix-sept fois. C'est le côté imprévisible et aussi la beauté du football. Vous ne pouvez pas l'expliquer", confie l'attaquant à Het Nieuwsblad. "Alors que j'avais l'air de marquer les yeux fermés l'année dernière, c'est différent aujourd'hui."

Un but et une passe décisive, ce n'est pas suffisant pour un homme avec son CV. "Comme le week-end dernier à Westerlo : j'ai parfaitement frappé cette balle et j'étais convaincu que cela se transformerait en but. Poteau. Incroyable... Cela fait partie du football bien que je réalise que cette période de creux ne durera pas."