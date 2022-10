Le Barça et l'Atlético trouvent un accord pour Antoine Griezmann

L'international français pourrait désormais jouer plus de 30 minutes par rencontre.

Le dossier Griezmann semblerait désormais avoir trouvé son dénouement. Après plusieurs semaines de discussion, l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone sembleraient avoir trouvé un accord.

C'est en tout ce que révèle le quotidien espagnol AS. L'accord serait total et permettrait au Français de pouvoir jouer plus de 30 minutes par match.

Tout cela devrait être officialisé la semaine prochaine avec un salaire de 8 millions net pour Griezmann. En fin de saison, il sera définitivement un Colchonero après deux saisons de prêt.