Leipzig a trouvé le remplaçant de Peter Gulacsi

Le gardien titulaire est sorti sur blessure en Ligue des Champions, cette semaine.

Sorti en première période face au Celtic, Peter Gulacsi est victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Une absence de plusieurs mois pour le capitaine du club allemand, qui a déjà trouvé son remplaçant. En effet, Leipzig vient d'officialiser l'arrivée d'Örjan Nyland (32 ans), libre de tout contrat depuis son départ de Reading cet été. Il a signé un contrat de neuf mois.

« Je suis très fier de faire partie du RB Leipzig et d'avoir eu l'occasion de soutenir l'équipe des gardiens de but dans un délai aussi court. Bien sûr, j'aurais souhaité que cela se passe dans d'autres circonstances, et j'espère que le rétablissement de Péter Gulácsi progressera rapidement et positivement. Je lui adresse tous mes vœux de réussite. Je suis impatient de faire connaissance avec l'équipe et de vivre une saison réussie avec mes coéquipiers »