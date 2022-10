Le cas Jérémy Doku inquiéterait l'Union Belge en vue de la Coupe du Monde

Jérémy Doku ira-t-il au Qatar ? Alors que le jeune ailier de Rennes enchaîne les rechutes, l'Union Belge et Roberto Martinez s'inquiètent.

Il devait être la nouvelle pépite du football belge : Jérémy Doku (20 ans) est LE talent de sa génération, l'ailier virevoltant que la Belgique attendait après une génération dorée qui ne manquait pas de génies offensifs. Mais Doku, après une première saison pleine et prometteuse avec Rennes (30 matchs de Ligue 1), n'a pas réussi à enchaîner. Sa saison 2021-2022 a été pourrie par les blessures (18 matchs toutes compétitions confondues), et la saison actuelle commence sur les mêmes bases.

Souffrant de blessures régulières aux ischios, Doku a manqué trois rencontres en Ligue 1 avant de faire son retour. Juste le temps d'enchaîner deux montées au jeu : le jeune rennais a encore rechuté la semaine passée, manquant la réception du FC Nantes, alors qu'il avait montré de belles dispositions en équipe nationale U21. Roberto Martinez avait décidé de laisser Jérémy Doku, 10 caps en équipe A, avec les jeunes de Jacky Mathijssen pour lui laisser le temps de reprendre du rythme.

Pas de Doku à la Coupe du Monde ?

Désormais, d'après le Nieuwsblad, l'Union Belge et le staff médical des Diables s'inquiètent : les raisons des rechutes de Doku sont floues, et sa participation à la Coupe du Monde 2022 - qui commence dans un peu plus d'un mois - serait grandement compromise, même s'il venait à revenir sur les terrains juste à temps. Car les risques d'une blessure en cours de compétition, dans des conditions délicates loin de ses bases et avec un enchaînement rapide des rencontres, sont élevés...