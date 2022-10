Lionel Messi absent du choc de Ligue 1?

Le PSG a déjà annoncé que l'Argentin ne jouerait pas contre Benfica ce mardi en Ligue des Champions.

Christophe Galtier l'a confirmé ce lundi en conférence de presse : Lionel Messi ne sera pas sur la pelouse du Parc des Princes ce mardi soir pour le choc face à Benfica en Ligue des Champions. L'Argentin s'est blessé au mollet lors du match aller à Lisbonne.

Mais ce dimanche 16 octobre, il y a un Classique contre l'Olympique de Marseille au programme. L'Equipe annonce même ce mardi que Messi, buteur à 5 reprises cette saison en Ligue 1, pourrait aussi louper ce grand rendez-vous entre les deux géants du football français. A 1 mois de la Coupe du Monde, il est clair que l'Argentin ne voudra pas prendre le moindre risque, et le PSG non plus quand on sait que l'objectif du club se déclinera sur toute la saison.