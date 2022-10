Les supporters du Standard comblés par la journée pour les supporters extraordinaires

Ce mercredi matin, 700 personnes en situation de handicap étaient invitées à suivre l'entraînement collectif du club, sur la pelouse principale du SL16 Football Campus.

Journée de fête pour ces 700 supporters du Standard de Liège, invités par l'AVIQ pour la "journée extraordinaire pour supporters extraordinaires." Ces personnes en situation de handicap, venues des quatre coins de la Wallonie, ont vécu "une journée de rêve" comme en témoigne Véronique Renard, responsable de l'école des devoirs du service résidentiel pour jeunes de Malonne, en région namuroise, et accompagnatrice lors de cet événement.

"C'est une journée géniale. Les enfants et les jeunes ont des étoiles plein les yeux. C'est une journée magique qui leur permet de sortir de l'internat et de voir quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude."

Invitées à assister à l'entraînement collectif, toutes les personnes présentes ont ensuite pu rencontrer les joueurs lors d'une séance photos et dédicaces, avant de visiter le stade de Sclessin. "Le Standard est ma passion, donc j'en profite pour la partager au sein de mon travail. Je suis abonnée en Tribune 4 et je suis là lors de chaque rencontre. C'est une fierté de les amener dans mon univers et de partager ce moment avec eux."

Ce mercredi matin, 43 personnes du SRJ de Malonne se sont rendues au SL16 Football Campus, le centre d'entraînement des Rouches. "Nous avons reçu cette invitation de l'AVIQ, à laquelle nous avons directement répondu favorablement. Nous nous occupons d'enfants, d'adolescents et adultes, mais aujourd'hui, nous avons voulu donner la priorité à ces jeunes, dont la majorité sont des supporters du Standard."

Si cet événement annuel vient seulement de prendre fin, Véronique Renard donne déjà rendez-vous l'année prochaine. "Bien sûr, on reviendra !" Le signe d'un événement réussi.