Manchester United : un club qui n'est pas à vendre

Old Trafford ne cherche pas de nouveau propriétaire : l'information est claire du côté de la famille Glazer.

Cet été, plusieurs médias avaient écrit sur la potentielle vente de Manchester United à de nouveaux propriétaires. Cependant, la famille Glazer, qui détient les Red Devils, a refusé plusieurs offres.

Parmi celles-ci, celle de Jim Ratcliffe, le patron d'Ineos en cyclisme mais également de Nice et Lausanne. Le milliardaire britannique affirme avoir rencontré les deux frères, Avram et Joel, et que ces derniers ne souhaitaient absolument pas vendre le club qui est "la propriété des six enfants du père" (Malcolm Glazer, décédé en 2014).

"Si le club avait été à vendre cet été, oui, nous aurions probablement tenté notre chance après ce qui est arrivé avec Chelsea, mais on ne peut pas rester là à attendre indéfiniment que Manchester United soit disponible", a-t-il confié lors d'une conférence du Financial Times Live.