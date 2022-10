Philippe Clement et Monaco montent en puissance: "La progression du groupe, avec les automatismes, mais.."

L'AS Monaco de Philippe Clement peut faire un pas en avant vers la qualification pour le deuxième tour de l'Europa League.

Avec un bilan de six points sur neuf, l'AS Monaco est en tête de son groupe, mais c'est un déplacement compliqué qui attend les Monégasques sur la pelouse de Trabzonspor. Un déplacement qui sera difficile, mais Clement ne veut pas calculer : " Cela fait plus de vingt ans que je suis dans les Coupes d'Europe et je sais qu'il y a beaucoup de scénarios possibles. Il y a encore trois matches dans ce groupe et on ne doit pas calculer, mais regarder notre niveau, ce qu'on peut faire avec et sans ballon, et confirmer ce que les joueurs ont fait ces dernières semaines. C'est le plus important. Le reste, c'est de l'énergie de perdue."

Depuis le début de la saison, l'AS Monaco est sur la pente ascendante. Pour l'ancien T1 du Club de Bruges, cela semble... normal : "C'est la progression du groupe et des automatismes. Les joueurs offensifs doivent avoir la connexion avec les autres. L'adaptation n'est pas aussi rapide qu'avec des milieux, par exemple. Notre calendrier nous a également conduits à jouer d'entrée contre les plus grands en France. Six des huit premiers de la saison passée, sauf Marseille. Il était donc difficile d'être performant et dans cette période, on a eu la malchance de récolter des cartons rouges un peu bizarres. On ne peut pas oublier cela."