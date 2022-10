PSV : Vertessen out quelques semaines, dur verdict pour Saibari

Le PSV Eindhoven a donné des nouvelles sur ses blessés.

Comme communiqué par le PSV Eindhoven, Yorbe Vertessen (2 buts en 7 matchs cette saison) sera écarté pendant quelques semaines suite à des problèmes musculaires. Il pourrait, selon le premier diagnostic, encore jouer lors de cette première partie de saison. L'international belge Espoirs est sorti le week-end dernier en première mi-temps après un sprint.

Le verdict est plus dur pour Ismael Saibari. Le Marocain, passé par les jeunes de Genk et d'Anderlecht, "ne jouera plus pour le PSV cette année civile". Il a subi une blessure aux ischios-jambiers. Il sera donc absent jusqu'à la trêve hivernale.