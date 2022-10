Hein Vanhaezebrouck dépité : "C'est inconcevable"

Très mauvaise soirée pour La Gantoise, battue sur la pelouse de Djurgarden (4-2).

Alors que l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges sont à la fête, la Gantoise a passé une soirée cauchemardesque, ce jeudi soir. Les hommes de Hein Vanhaezebrouck, menés 4-0, se sont lourdement inclinés sur la pelouse de l'équipe suédoise de Djurgarden, 4-2.

Après la rencontre, l'entraîneur des Buffalos était naturellement très déçu de la prestation des siens. "C'est très douloureux. Ce n'est pas comme si nous étions battus par une meilleure équipe que la nôtre. Il y a trop simplement trop d'erreurs individuelles. Et oui, nous peinons à prendre des points depuis la blessure de Tissoudali, c'est le même disque chaque semaine."

Buffalo durant 18 mois entre 2016 et 2017, Gustav Wikheim a ouvert le score pour les siens. "C'est inconcevable d'encaisser un but pareil. Un ballon venu de la ligne de touche à un joueur qui n'a même pas besoin de le contrôler. C'est du jamais vu. Sur le second, on se fait avoir beaucoup trop facilement, car il n'y a pas de couverture dans le rectangle. Le troisième (NDLR : de Banda, ex-Ostende) est le pire. Mes défenseurs jouent normalement le duel individuel, mais ils se sont cachés derrière le repli en zone. Ils n'ont pris aucune responsabilité. Le résultat, c'est un joueur d'1 mètre 70 qui marque de la tête au milieu de cinq défenseurs de deux mètres."

Le résultat, c'est surtout une troisième place du groupe pour des Gantois qui devront se défaire des Shamrock Rovers et de Molde pour espérer se qualifier.