Le SL 16 FC chute lourdement face au RWDM

Ce vendredi soir (20h), le SL16 FC recevait à Sclessin le RWDM lors de la 9ème journée de Challenger Pro League.

Après ses deux défaites de suite contre les RSCA Futures(1-3) et le Lierse Kempenzonen (2-0), le SL 16 FC avait à coeur de renouer avec la victoire contre le RWDM. De leur côté, les Bruxellois voulaient poursuivre sur leur lancée et enchaîner après leur succès contre le Beerschot.

La première occasion de la partie était bruxelloise avec un tir de Baretto écarté par Poitoux en corner (5e). Ce dernier captait juste après une frappe plein centre d'Héris dans la surface (6e). Le RWDM avait ensuite l'opportunité d'ouvrir le score, mais Plange ne parvenait pas à cadrer après le caviar de Smeets dans la profondeur (13e). Les locaux avaient du mal à mettre en difficulté des visiteurs bien organisés qui finissaient par prendre l'avantage. Poitoux repoussait une frappe croisée de Challouk, mais le ballon revenait dans les pieds de Ouahdi qui n'avait plus qu'à envoyer le ballon au fond des filets (23e), 0-1. Après des tirs à distance non cadrés, le RWDM était proche de doubler la mise, mais De Sart, bien servi par Smeets, voyait sa déviation passer à côté (36e). Les U23 du Standard réagissaient peu avant la pause avec un tir rasant de Ziani repoussé par Defourny (39e) tandis que De Sart, tout seul devant Poitoux, loupait sa reprise de volée (45e).

En seconde période, les jeunes Liégeois restaient lymphatiques et bien trop brouillons pour inquiéter les Molenbeekois qui avaient du mal à faire le break malgré leur nette domination. Finalement, c'est Oyama qui faisait le break cinq minutes à peine après sa montée au jeu (67e), 0-2. Toutefois, Gülük, sur sa première touche de balle, réduisait le score de la tête sur corner et relançait la rencontre (74e), 1-2. Reboostés par ce goal, les jeunes Rouches retrouvaient des couleurs, poussaient et jettaient leurs dernières forces dans la bataille. Et les visiteurs profitaient d'une contre-attaque rondement menée pour tuer tout espoir de remontée liégeoise. Smeets offrait un service cinq étoiles à Dos Santos qui plaçait entre les jambes de Poitoux (80e), 0-3. Smeets poussait le portier adverse à effectuer la claquette sur un coup franc direct en fin de rencontre (88e). Dos Santos allait de son doublé dans les arrêts de jeu (90e+1), 0-4

Grâce à ce succès mérité, le RWDM grimpe provisoirement à la 4ème place et compte 15 points au compteur. Le SL 16 FC stagne à la 8ème position avec 9 unités.

SL 16 FC : Poitoux, Duplus (Calut 64e), Noubi, Rizzo (Mawete 73e), Paulo Da Silva (Gülük 73e), Banse, Kuavita, El Fanis (Berberi 57e), Ziani, Brrou, Diallo (Diam 64e)

RWDM : Defourny, O'Brien, Le Joncour, Heris, Ouadhi (Dos Santos 72e), De Sart (Oyama 62e), Challouk (Botella 85e), Vorogoskiy, Plange, Baretto, Smeets

Arbitre : Laurent Willems

Avertissement : Vorogoskiy (76e) et Dos Santos (84e)

But : Gülük (74e) ; Ouahdi (23e), Oyama (67e) et Dos Santos (80e et 90e+1)