Bryan Heynen sait pourquoi il n'est pas appelé chez les Diables Rouges

Bryan Heynen joue à un haut niveau avec Genk depuis très longtemps, mais le joueur âgé de 25 ans n'a toujours pas réussi à obtenir une sélection avec les Diables Rouges. Et il ne compte plus vraiment dessus non plus.

Bryan Heynen ne se fait pas de faux espoirs concenrant la Coupe du monde, il ne l'espère pas du tout. "Je suis assez raisonnable à ce sujet. Si vous n'étiez pas dans le noyau large des 36 et que vous n'avez pas été appelé au moment où les internationaux ayant plus de 50 sélections ont été autorisés à rester à la maison, les chances de faire partie du noyau des 26 pour le Qatar sont très minces", confirme le capitaine de Genk au Het Belang van Limburg. "Je comprends que je n'ai pas été appelé la saison dernière, alors que j'étais en moins bonne forme, tout comme l'équipe. Avec mon niveau actuel, je mérite peut-être une sélection. Même si, bien sûr, la barre est haute avec le numéro deux mondial." Heynen a également une explication à ce sujet. "Mon plus gros problème, je pense, est que je me situe entre deux générations. J'étais encore trop jeune lorsque l'équipe actuelle, composée de trentenaires s'est formée. Et je n'appartiens pas au groupe des jeunes que l'on prépare à prendre la relève. Lors de la prochaine Coupe du monde, j'aurai presque 30 ans. Bien sûr, je serai toujours disponible, je considère que c'est un grand honneur d'être un Diable Rouge."





