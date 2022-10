Simon Mignolet sur la possibilité de décrocher le Soulier d'Or : "Ce n'est pas facile de se démarquer en tant que gardien"

"N'attendez pas janvier, donnez maintenant ce Soulier d'Or à Simon Mignolet !" Nous avons vu cette déclaration à plusieurs reprises au cours de la semaine dernière. Mais que pense le gardien du FC Bruges de ses chances de victoire ?

Simon Mignolet réalise une saison incroyable avec le FC Bruges et principalement sur la scène européenne en ayant sauvé les meubles à plusieurs reprises en Ligue des champions. Dernier fait d'armes : plusieurs arrêts consécutifs cruciaux face à l'Atlético de Madrid pour permettre aux Brugeois de se qualifier en huitième.

"C'est agréable à entendre. Quand quelqu'un mérite-t-il le Soulier d'or ? S'il est décisif pour l'équipe. Je sais que c'était le cas pour moi lors des Playoffs de la saison dernière. J'ai dit à Jasmien cet été (sa femme, NDLR): 'Si je continue sur cette lancée dans les mois à venir - également en Ligue des champions - j'aurai peut-être une chance', a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

Mais la réaction n'a pas été comme celle de beaucoup d'observateurs. "J'ai dit tant de fois dans le passé qu'un gardien de but ne pouvait pas gagner. Vous avez simplement deux types de vote pour un gardien : Le meilleur gardien de but et le soulier d'or. La question est : est-ce que les gens vont voter deux fois pour un gardien ?"

"Il n'y a pas de meilleur milieu de terrain, de meilleur attaquant ou de meilleur défenseur. Cela pourrait peser dans la balance. Regardez les autres gardiens de but qui m'ont précédé. De beaux noms, non ? Je considérerais cela comme une réussite incroyable et je serais très fier. Ce n'est pas facile de se démarquer en tant que gardien de but et de rester dans la mémoire des gens qui votent."