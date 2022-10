Deuxième but en Ligue 1 pour Dejaegere, Toulouse fait chuter Angers

Le Belge s'est montré décisif dans la victoire du Téfécé, ce dimanche face à Angers (3-2).

Toulouse, coaché par Philippe Montanier (ex-Standard de Liège), s'est imposé ce dimanche après-midi (3-2) face à Angers dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1.

Le Belge Brecht Dejaegere ouvrait le score dès la 8e minute. L'ancien de La Gantoise était à la conclusion d'une belle action collective. Branco van den Boomen, maître à jouer du Téfécé, doublait la mise sur penalty (40e) et permettait à Toulouse de repasser devant après l'égalisation de Nabil Bentaleb (33e).

Les Angevins opposaient une belle résistance, mais Spierings faisait 3-1 peu après l'heure de jeu. Le but de Salama dans arrêts de jeu n'allait plus rien changer.

Belle victoire de Toulouse et de Dejaegere, qui inscrit son second but en Ligue 1 de sa carrière après avoir marqué contre Montpellier début octobre. Toulouse, promu en Ligue 1 cette saison, est 10e tandis qu'Angers est dans la zone rouge (19e, avec 8 points).