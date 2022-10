Brandon Mechele revient sur le succès à Anderlecht : "On s'est mis seuls en difficulté"

Les Brugeois s'en sont, de nouveau, remis à un grand Simon Mignolet pour s'imposer.

Ce week-end, le Club de Bruges a encore pu compter sur un Simon Mignolet des grands soirs pour s'imposer sur la pelouse du Sporting d'Anderlecht (0-1). Une situation qui ne convient pas tellement à Brandon Mechele, qui pense que son équipe s'est mise, seule, en difficulté.

"Il n'y avait plus de pression. On pouvait à peine garder le ballon, et le bloc équipe était trop bas. C'est pourquoi nous avons laissé revenir Anderlecht dans le jeu. Ensuite, Simon nous a, à nouveau, maintenu en vie, et nous repartons avec un court succès, mais important."

Encore décisif dans les dernières minutes, le portier du Club de Bruges est intouchable depuis de nombreuses semaines. "Ce qu'il fait est phénoménal. Surtout ce ballon, en fin de match, qu'il repousse à deux reprises alors qu'il a pratiquement franchi la ligne. Je pensais que le ballon allait rentrer, mais avec un ultime réflexe, il parvient à écarter l'égalisation."