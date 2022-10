Mais où va l'Antwerp avec Radja Nainggolan ?

Radja s'est à nouveau mis dans de beaux draps.

C'est dommage, mais lorsqu'on jette un rapide regard en arrière sur l'arrivée de Radja Nainggolan à l'Antwerp, on ne voit pas grand-chose au niveau sportif. A un point où ses "exploits" extra-sportifs prennent le dessus et continuent à écorcher une image déjà bien mal en point depuis ses déboires avec la sélection nationale notamment.

La semaine dernière, nous avons assisté au "show" Radja Nainggolan. Et pour être tout à fait honnêtes, nous aurions préféré que cela se passe sur une pelouse. Arrêté au volant sans permis de conduire valide, Nainggolan semblait passer entre les mailles du filet : van Bommel le reprenait pour le choc face au Standard, et déclarait qu'une sanction sportive n'était pas nécessaire. Mais, on le sait, le Ninja aime prendre des risques et en a assurément pris en fumant une cigarette électronique avant le duel à Sclessin. C'en fut trop cette fois-ci pour l'Antwerp, qui a donc décidé de le suspendre et de l'écarter du noyau A.

En faisant venir gratuitement Nainggolan à l'été 2021 et en le payant grassement - il touche alors le plus gros salaire du football belge avec 3,5 à 4 millions d'euros par an -, l'Antwerp croit tenir là un coup de maître. Plus qu'un joueur aux qualités indéniables et au niveau international, l'ancien Diable Rouge devient alors le porte-étendard, le symbole d'une ancienne grande puissance qui veut à nouveau tout écraser sur son passage.

Nainggolan, une semaine après son retour à Anvers, annonce la couleur : l'ancien du Beerschot est arrêté au volant en état d'ivresse et en excès de vitesse. La pillule semble passer pour l'Antwerp, qui ne le sanctionne pas. Du côté de ceux qui voient d'un mauvais oeil le retour au premier plan du club alimenté financièrement par le riche Paul Gheysens, cela ricane déjà.

En une saison et demi, le constat sportif de Nainggolan n'est pas loin d'être catastrophique : 6 buts et 5 assists en 55 matchs. Pas terrible pour un joueur qui a évolué durant la presque-entièreté de sa carrière dans l'un des 5 grands championnats européens. Son comportement sur le terrain ainsi que son implication n'ont, eux aussi, cessé de poser question et d'interpeller. Pourquoi le faire rentrer dans la hiérarchie des capitaines, alors qu'on sait qu'il est de tempérament volcanique, parfois opportuniste, voire égoïste sur un terrain ?

Alors oui, Radja assume totalement ce côté bad boy. Qu'il plaise ou pas, il s'en fiche complètement. Et c'est tout à son honneur. Il garde une personnalité authentique, en parfait contraste avec l'image lisse que se donnent de plus en plus les footballeurs modernes. C'est sans doute pour cela qu'il est si apprécié.

Mais il peut devenir un élément perturbateur. On l'avait déjà compris, ça, du côté des Diables Rouges. L'Antwerp semble avoir mis, cette fois-ci, l'institution au dessus du joueur. A voir quel sera l'effet sur Nainggolan, qui de manière plutôt surprenante s'est excusé publiquement. Quelle sera sa réaction sur et en dehors des terrains ? On ne peut jamais le prévoir, avec le Ninja.