Pas d'Hein Vanhaezebrouck ce mercredi face à l'Union ? Le coach gantois est malade

Et cela, quelques jours après sa prise de bec avec Ivan De Witte...

Ce mardi en conférence de presse, l'on s'attendait à voir Hein Vanhaezebrouck. Il faut dire que le coach de La Gantoise avait une nouvelle fois défrayé la chronique en répondant aux critiques de son président, Ivan De Witte, après une défaite houleuse en Conference League, face à Djurgardens (4-2).

Malheureusement, HVH n'était pas là, et c'est le team manager Peter Balette qui s'est présenté devant la presse. "Je vois dans vos yeux la déception que notre entraîneur ne soit pas là, mais je dois le défendre. Hein est absent depuis deux jours. Il est tombé malade en Suède. Ses médicaments ne lui ont pas permis de rester en forme. Quoi qu'on puisse penser de son absence aujourd'hui, ces pensées sont fausses", a expliqué Balette.

La question se pose alors : Vanhaezebrouck sera-t-il présent sur le banc pour le duel de mercredi à l'Union Saint-Gilloise ? "Nous espérons un rétablissement très rapide", a répondu Balette. "Selon ce qu'il ressent, il existe différents scénarios pour demain dans Union. Cela peut toujours aller dans les deux sens."

Forcément, le team manager n'a pas pu éviter les questions des journalistes au sujet de "l'épisode" Vanhaezebrouck - De Witte, mais les a brillamment contournées. "Il y avait autre chose à faire ces deux derniers jours que de parler de ce sujet. Il a fallu beaucoup d'organisation pour compenser l'absence de notre entraîneur-chef."

"On ne sait pas combien de temps il sera absent. Vous connaissez Hein - il avait espéré être de retour aujourd'hui. Mais il a une maladie contagieuse et a déjà infecté sa femme. Il veut éviter tout contact avec son staff et ses joueurs."