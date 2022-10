Premières minutes et premier but pour Zinho Gano : "Après ce que j'ai vécu, c'est le scénario parfait"

Absent pendant près de quatre mois, Zinho Gano a inscrit le troisième but des siens, sur penalty, lors de la victoire dans le derby face au KV Courtrai.

Zinho Gano a été absent pendant plus de quatre mois. Un match international avec la Guinée-Bissau contre le non moins exotique Sao Tomé-et-Principe est longtemps resté sa dernière apparition. Reversé dans le noyau B de Zulte-Waregem en début de saison, l'ancien attaquant du Club de Bruges a enfin reçu sa chance... et l'a saisie. Dans le derby primordial face au KV Courtrai, l'attaquant de 29 ans a inscrit le troisième et dernier but des siens, sur penalty.

"Quand l'arbitre a indiqué le point de penalty, je voulais absolument le tirer. J'ai suffisamment d'expérience pour gérer cette pression, mais je voulais surtout assurer la victoire de l'équipe" peut-on lire dans les colonnes de Het Nieuwsblad, ce mardi.

Pour sa première montée au jeu de la saison, il n'aura fallu que six minutes à Gano pour retrouver le chemin des filets. "Après ce que j'ai vécu, c'est bien sûr le scénario rêvé pour moi. Après tout ce qui s'est passé, j'ai pu rejoindre le noyau de l'équipe première la semaine dernière. Nous nous sommes assis avec les différentes parties et nous avons discuté. Mbaye Leye m'a directement indiqué qu'il y avait des chances que je sois du voyage pour le match à Courtrai. Revenir pour le derby, le gagner et marquer, c'est vraiment idéal."