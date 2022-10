Le Celta Vigo poursuite sa descente, le Betis perd des plumes dans la course européenne

Avant le premier match de Karim Benzema en tant que Ballon d'Or, il y avait des rencontres en début de soirée en Liga.

Cette saison, le Celta Vigo n'est pas vraiment dans une forme éclatante. Ce mercredi, les joueurs de Galice se sont lourdement inclinés en déplacement sur la pelouse du Real Valladolid. Pourtant, le score était de 1-1 à la pause, avec l'ouverture locale du score via Mesa, alors qu'Oscar avait égalisé. Cependant, en fin de rencontre, les locaux ont marqué trois buts en 15 minutes via Fernandez et un doublé de Leon. Au classement, le Celta est à la 15ᵉ place et passe une saison noire.

Du côté du Betis, tout va bien puisque le club de Séville joue une qualification européenne. Mais ce mercredi, les joueurs andalous reviennent de Cadiz avec un seul petit point au bout d'un nul vierge (0-0). Dans les arrêts de jeu, Sergio Canales est même expulsé pour 2 cartons rouges pour avoir discuté les décisions arbitrales. Mauvaise soirée donc.