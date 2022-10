Nagelsmann mécontent du trophée Kopa: "Mais je ne veux pas encore me disputer avec le Barça et Laporta"

L'entraîneur allemand du Bayern s'est montré plein d'ironies lors d'une conférence de presse en ce début de semaine.

Julian Nagelsmann attend un nouveau coup de fil de Joan Laporta. L'entraîneur du Bayern Munich s'est exprimé sur le trophée Kopa. En effet, Gavi, le milieu de terrain du Barça, a été désigné comme le plus grand talent du monde, mais Nagelsmann n'est pas tout à fait d'accord.

Lors d'une conférence de presse, on a demandé à Nagelsmann son avis sur le trophée Kopa. "A mon avis, Jamal Musiala et Jude Bellingham ont tous deux réalisé une meilleure saison que le vainqueur (Gavi, ndlr)", a laissé entendre le coach à Kicker. "Mais le vainqueur a aussi réalisé une bonne saison".

"Gavi est aussi un très, très bon joueur. Je pense qu'il est très talentueux : il a une mentalité de gagnant". Nagelsmann a alors parlé du président du FC Barcelone, Laporta. "Je ne veux pas non plus entrer dans un autre bras de fer avec Barcelone", a-t-il déclaré. Il y a quelques mois, Laporta était en colère contre Nagelsmann. L'Allemand s'était alors exprimé sur le budget du FC Barcelone. "Laporta rappellera bientôt", a déclaré Nagelsmann en riant, alors qu'il quittait la salle et qu'on ne pouvait déjà plus l'entendre à travers les micros.